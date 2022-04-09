女通緝犯逃亡期間盜刷維生 買貓送親友遭逮

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30歲趙姓女子因案通緝逃亡，期間盜刷信用卡，再以第三方支付平台網購或訂外送因應日常開銷，台北市警方日前到趙女中山區租屋處搜索，當場逮捕趙女及其男友到案，並搜出安非他命、現金10萬元等物及1隻英國短毛貓。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年4月9日

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（中央社記者劉建邦台北9日電）30歲趙姓女子因案通緝逃亡，期間盜刷信用卡，再以第三方支付平台網購或訂外送，因應日常開銷，台北市刑警大隊循線逮人送辦，查出趙女盜刷買5隻英國短毛貓，並把4隻送親友。

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊長鄭國隆今天表示，日前獲報，有犯嫌透過人頭資料在網路拍賣平台設假帳號，再以第三方支付平台盜刷購物，導致業者財損新台幣100萬餘元，經查，通緝犯趙姓女子涉重嫌，立即布線查緝。

警方指出，30歲趙姓女子為毒品通緝犯，因案逃亡期間居無定所且欠缺生活費，透過盜刷信用卡牟利維生，趙女先從網路購買民眾信用卡號及授權碼，再綁定第三方支付平台盜刷，包含居住旅館、搭乘計程車等。

警方掌握線索多月，得知趙姓女子在台北市中山區租屋，日前見時機成熟派員前往搜索，當場逮捕趙女及其男友到案，搜出安非他命、現金10萬元等物及1隻英國短毛貓。

趙女供稱，去年10月起開始逃亡，期間因毒癮再犯缺錢，透過盜刷支付生活費，並以人頭資料租屋，因喜愛英國短毛貓，透過網路交易購買5隻英國短毛貓，其中4隻分送給親友，自己留1隻。

警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把趙姓女子移送台北地檢署偵辦，趙女的男友因持有毒品，也依法送辦。

台北市刑警大隊呼籲，網路刷信用卡或以第三方支付購物，應留意消費簡訊、交易紀錄，遠離可疑網站，盡量使用最新防毒軟體與作業系統，不要回應要求提供個人資料的電子郵件或簡訊及透過公用網路交易。（編輯：李錫璋）1110409