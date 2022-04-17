醉後口角相約談判 雙方撂人棍棒互毆釀3傷

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高雄鳳山區建國路17日凌晨發生街頭互毆事件，造成3人受傷。警方到達現場時已無滋事情形，並並鎖定特定人車，帶回7名涉案人員，依妨害秩序移送法辦。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄鳳山區今天凌晨發生街頭互毆，造成3人受傷，警方到場發現遺留疑似鎮暴槍子彈3顆，現場帶回6名助勢男子，並鎖定特定人車，帶回7名涉案人員，依妨害秩序移送法辦。

警方調查，從事冷凍食品中盤商的23歲蔡男，和21歲吳男、41歲陳女與39歲靳女等5人在新興區大同一路飲酒，酒後發生衝突，由於雙方均互相認識，相約至蔡男位於鳳山區建國路食品倉庫談判和解。

不料靳女率7人到場，持棍棒等工具毆打對方，混亂中疑似又開鎮暴槍威嚇，過程導致30歲的張女、陳女、吳男等3人擦挫傷。

高雄市政府警察局鳳山分局今天凌晨2時47分許接獲報案，到達現場時已無滋事情形，通知救護車將受傷3人送醫院救治，並在現場查獲遺留疑似鎮暴槍子彈3顆。

警方現場帶回6名助勢男子，在車內查獲吸食毒品K盤，另調閱監視器掌握涉案人車，帶回7名涉案人員，依妨害秩序罪嫌移送。（編輯：黃世雅）1110417