無業男心情不好連放5把火 北市警聯手速逮縱火犯

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無業的40多歲張姓男子日前凌晨疑因心情不好，竟連續自中正區和中山區等多處連續縱火5次，幸火勢都迅速撲滅無人傷，警方獲報後共組專案小組偵辦，調閱監視器追查，順利逮捕張男到案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）無業的40多歲張姓男子日前凌晨疑因心情不好，竟連續自中正區和中山區等多處連續縱火5次，火勢都迅速撲滅幸無人傷，警方獲報後立即調閱監視器追查，速逮張嫌送辦。

台北市警察局中正第一分局偵查隊長陳彥錦今天對外表示，16日凌晨3時許接獲報案，轄內忠孝西路一段發生火警，立即派員到場查看，不料又於凌晨3時30分至5時許包括中山北路一段等4處地點竟又連續發生火警。

5處起火點雖都迅速撲滅火勢且無人傷亡，但接連發生火警讓警方不敢大意，立即調閱監視器畫面釐清分析，經查5起縱火案可能都是同一人所為。

中正一分局立即和市警局中山分局共組專案小組偵辦，並鎖定40多歲張姓男子涉有重嫌，由於他無業且居無定所，隨後再聯繫鄰近萬華、大同分局、捷運警察隊和警政署鐵路警察局共同聯防和通報協尋張男。

經調派線上警力全部緊急出動、協尋，並派員備文向台北地檢署申請拘票後，警方迅速於16小時內在中山區民生西路一處超商內順利逮捕張男歸案。

張男供稱是因心情不好才縱火，全案詢後依涉公共危險罪移送北檢偵辦。（編輯：張銘坤）1110421