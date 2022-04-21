2刑警偽造文書強押民眾驗尿 懲戒法院判休職半年

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（中央社記者林長順台北21日電）南投縣警察局吳姓、余姓偵查佐於民國107年間涉嫌偽造採尿通知回執聯，製造民眾未依期限到驗的假象，向檢察官聲請核發強制驗尿許可書。懲戒法院判2人休職6月確定。

判決指出，吳姓、余姓偵查佐為了提升業務績效及獲取個人行政獎勵，明知埔里分局採驗尿液通知書並未實際送達陳姓、葉姓、蕭姓、陳姓及鄭姓等5名男子，竟於民國107年11月19日晚間，偽造5人的採驗尿液通知書回執聯。

判決表示，2人在5名民眾的採尿通知回執聯的備註欄、送達人員代碼欄處，分別盜蓋同事的職名章，並於備註欄填載「經通知後，該民於應到日期未到驗」等不實事項，向不知情的南投地檢署檢察官聲請核發強制驗尿許可書。

吳、余犯行曝光後，被南投地檢署依偽造文書罪起訴。南投地方法院判決2人應執行刑均各為有期徒刑2年，緩刑5年確定。內政部將2人移送懲戒法院審理。

吳、余答辯指出，已知道自己行為錯誤，並深感悔悟，他們是迫於上級長官要求績效的壓力才犯下錯誤，希望法院輕判。

懲戒法院認為，2人犯行損及警察機關信譽並損害他人權益，使民眾喪失對公務員執行職務的尊重與信賴，考量他們坦承犯行並表達悔悟，各判決休職6月。2人上訴後，懲戒法院第二審駁回上訴確定。（編輯：張銘坤）1110421