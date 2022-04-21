檢察總長江惠民將任滿 獲頒一等法務專業獎章

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（中央社記者蕭博文台北21日電）最高檢察署檢察總長江惠民將於5月7日任滿，法務部長蔡清祥今天頒贈「一等法務專業獎章」等獎章、獎牌，肯定江惠民對檢察體系的奉獻。

法務部發布新聞稿表示，為感謝江惠民在法務部及所屬檢察機關服務40餘年的傑出貢獻及卓越功績，經部長蔡清祥指示，在落實防疫規範前提下，特別將今天舉行的擴大部務會報移師大禮堂，並舉行頒獎典禮。

蔡清祥親自頒贈江惠民「特等服務獎章」、「一等法務專業獎章」及「壹等法務獎牌」，並在致詞時表示，總長清廉正直、戮力從公，不論在檢察機關或法務部任職期間，創下的司法典範事蹟不勝枚舉。

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蔡清祥說，江惠民曾結合辦案團隊，讓重大命案1個月內起訴，1年內三審定讞，在總長任內督導冤錯案的再審及非常上訴，另成立訴訟組強化第三審辯論能量、研議案件追訴標準一致，都大幅增進人民對司法的信賴。

江惠民則表示，做好一件事得靠大家的努力，但搞砸一件事一個人就辦得到；獲獎的榮譽屬於曾與他共事的檢察官，願將榮譽與檢察同仁分享。（編輯：李亨山）1110421