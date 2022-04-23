前督察索賄入獄 高市警局修廉政登錄獎勵宣示反貪

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高雄市警察局長黃明昭日前主持「111年第1次廉政會報」時重申，對於員警違法（規）情事，將視情節依法予以嚴懲重辦，絕不寬貸，也指示無論有無職務利害關係，只要有饋贈、請託情形即應登錄，落實廉政倫理規範要求，避免瓜田李下。（高雄市警察局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高市前督察涉包庇業者遭判11年，高市警局決議修訂廉政規範，局長黃明昭重申對於員警違法將嚴懲重辦，且只有餽贈、請託情形即應登錄，落實廉政倫理，避免瓜田李下。

高雄市政府警察局原3線1星督察孫啟義涉嫌包庇色情營業場所，遭依貪污等罪判11年定讞，高市警去年也因涉販賣個資遭檢方搜索調查。對此，高市警局召開廉政會報時，局長黃明昭重申各單位應落實資訊安全管理，也應落實廉政倫理規範。

高雄市警局今天發布新聞稿說明，黃明昭21日上午主持「111年第1次廉政會報」，一開場即對高市警方發生洩漏、販賣個資等嚴重違法情事，要求各單位及各業管部門持續落實資訊安全管理。若經深入查察發現異常，單位主官（管）卻遲未察覺，將追究連帶責任。

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針對高市前督察索賄遭判刑，黃明昭也重申對於員警違法（規）情事，將視情節依法予以嚴懲重辦，絕不寬貸。他更指示無論有無職務利害關係，只要有饋贈、請託情形即應登錄，落實廉政倫理規範要求，避免瓜田李下。

市警局指出，這次廉政會報更決議訂頒「高雄市政府警察局執行廉政倫理事件登錄獎勵規定」等廉政規範，及通過取締毒品作業專案稽核、加強加班費等小額補助款審核內控機制、落實公職人員利益衝突揭露程序等多項提案。（編輯：謝雅竹）1110423