指謝長廷竄改國名被日本裁罰 張瀞分判賠20萬

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（中央社記者林長順台北25日電）駐日代表謝長廷不滿台中市議員張瀞分在LINE群組中貼文指謝長廷竄改國名被日本裁罰，求償新台幣100萬元。最高法院今天判決張瀞分應賠償謝長廷20萬元。全案確定。

謝長廷主張，張瀞分於民國108年11月5日在LINE群組「幸福啟程家族」中貼文，指謝長廷未經國會及人民表決，私自將原國名竄改申請更名為台灣，結果被日本裁罰7000萬日圓，「有如竊國般的犯法行為」、「集體叛國的犯罪集團，人人得而誅之」。

謝長廷認為，張瀞分貼文內容翌日經新聞報導而廣為周知，已嚴重影響社會大眾的評價，侵害他的名譽及人格權情節重大，要求張瀞分賠償100萬元，並登報道歉。

張瀞分表示，貼文是已死亡的助理在她不知情的情況下轉貼，經記者詢問告知後，她才知道是假新聞，同日收回貼文，並於LINE群組中表示該貼文未經證實，請勿轉傳。

台中地方法院審理後認為，貼文的LINE帳號是張瀞分自己使用，張瀞分辯稱是助理所為並不可採；外交部於106年間早已澄清訊息並非事實，張瀞分未查證散布貼文，足以貶損謝長廷的社會上人格地位，不法侵害名譽權。

台中地方法院判決張瀞分應賠償謝長廷20萬元，且於自由時報刊登道歉啟事。台中高分院二審駁回上訴。

最高法院審理後表示，有關登報道歉部分，依憲法法庭111年憲判字第2號判決意旨，廢棄發回更審。至於賠償20萬元部分，最高法院駁回上訴確定。（編輯：張銘坤）1110425