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涉侵占收視費近1.7億元 聯維董事長李錫欽遭起訴

2022/4/27 10:41
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（中央社記者蕭博文台北27日電）聯維有線電視董事長李錫欽涉嫌侵占收視費近新台幣1.7億元，北檢去年4月發動搜索、約談。李男坦承未將收視費列入公司帳，台北地檢署今天依證券交易法將他起訴。

北檢起訴指出，聯維有線電視股份有限公司董事長李錫欽涉嫌自民國100年至110年間，指示客戶帳務組人員，將派員親赴收視戶收取的收視費現金，逐日彙整後交給財會人員，再存入吳姓特助等人的帳戶。

此外，李男也指示集團門市櫃檯服務人員，將臨櫃收取部分收視費現金，存入吳姓特助等人的帳戶，相關收入均未記入公司帳冊。

北檢清查，李錫欽涉嫌侵占近1.7億元，李男坦承未將收視費列入公司帳，目的是不想讓頻道商了解聯維的真實獲利以利談判。

檢察官偵查後，認為李錫欽涉犯證券交易法侵占、財報不實等罪嫌，今天提起公訴。

另一方面，國家通訊傳播委員會今年2月間討論聯維申請換發系統執照以及提報營運改善計畫討論案，以聯維財務、內控制度出現問題等事由，開罰新台幣400萬元，並要求在今年8月30日前撤換、變更現行董事長與2名監察人名單。（編輯：張銘坤）1110427

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