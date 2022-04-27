法務部擬定指引 55精障犯罪者轉銜回歸社區

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（中央社記者劉世怡台北27日電）精障者犯罪後出監出院引發社會擔憂，法務部今天表示，為接住家庭無法照顧者，擬定參考指引，著重追蹤機制，今年第一季由檢察、矯正機關已開31場轉銜會議，將讓55人回歸社區。

法務部今天舉行媒體茶敘，主題「精神疾病之受刑人及受處分人出監（院）加強社區轉銜機制」，由保護司副司長吳怡明報告。

吳怡明說，近幾年因為少數精神疾病患者所犯的重大社會事件，例如失業男子校園殺童案等，使民眾對於社會安全議題更加關注；為貫徹總統蔡英文於第二任總統就職演說，政府有責任承接住家庭無法照顧的思覺失調症或其他精神疾病患者的重要承諾，展開行政院社會安全網第二期計畫。

吳怡明指出，經蒐集相關資料及所遭遇問題，進而擬定法務部精神疾病受刑人或受監護處分人加強社區轉銜機制流程圖，以及轉銜會議辦理Q&A參考指引，提供各地檢署及矯正機關參考運用。

其中，地檢署將於受監護處分人出院3個月前，矯正機關將於有多元需求的精神疾病受刑人出監2個月前，須先了解個案本人將赴哪個地區居住或被安置，來辦理轉銜會議。

轉銜會議邀集居住當地縣巿政府的心理、衛政、社政、勞政、民政、警政單位及更生保護等機構，就個案治療情形與需求等提供協助，也可邀請家屬與會，做好精神病患者復歸社區前的銜接工作。

法務部所屬矯正機關及各地檢署推動下，今年第一季（1月至3月）已分別召開18場及13場轉銜會議，將陸續讓55人回歸社會。目前在監精神病患2000多人，在醫院受監護處分人約180人至200人。

法務部長蔡清祥強調，不是制度建立就好，還要落實執行追蹤到底，並且回看檢討當初轉銜會議做的安排是否正確，以及有沒有達到個案回歸社會的目標。

法務部新聞資料指出，持續強化法務部體系與其他社會安全網行政體系的銜接，讓這些需要被照顧的精神疾病患者能順利回到家庭及社區之中，以維護社區安全及讓民眾安心。（編輯：李亨山）1110427