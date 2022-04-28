陸籍炒房戶不繳千萬奢侈稅罰鍰又脫產 法院裁准管收

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（中央社記者劉世怡台北28日電）孟姓陸籍配偶因陸續銷售持有1年內的3筆不動產，未依規定繳奢侈稅及罰鍰共1515萬餘元又脫產。行政執行署台北分署聲請管收，台北地院27日裁准。

台北分署發布新聞稿指出，孟姓陸籍配偶因於民國102年間陸續銷售持有1年內的台北市內湖區、大安區3筆不動產，未依特種貨物及勞務稅條例規定期限繳納稅款（即俗稱奢侈稅）及辦理申報，經財政部台北國稅局查獲並補徵稅額及裁處罰鍰，共計新台幣1515萬餘元，並移送台北分署執行。

分署表示，經詳細調查孟女的財產流向，發現她於知悉滯欠鉅額稅款後，仍提領銀行帳戶內存款高達1000餘萬元，已構成「隱匿、處分應供強制執行財產」、「顯有履行義務之可能，故不履行」等法定管收事由，且分署多次要求她陳報財產，但她均無法提出合理清償計畫。

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新聞稿指出，孟女主張之前提領高額存款是遭他人詐騙投資房地產、支付母親、配偶及弟弟醫療照護費用、資助大陸地區養子讀書等，但卻就各項資金流向陳述又前後矛盾，毫無實據支持。

台北分署執行官調查後，認為她具有管收事由，110年12月間聲請管收，但遭台北地院駁回，經提抗告成功，由台北地院更為裁定，於27日當庭裁定管收，孟女移送台北女子看守所。（編輯：張銘坤）1110428