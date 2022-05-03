「台灣檢察法鑑」上架 77年史實特刊首創英文版

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台灣高等檢察署檢察長邢泰釗3日表示，「台灣檢察法鑑」除台灣高檢署歷史傳承之外，將所屬各檢察機關共28單位歷史予以系統性的蒐集與整理，做成全面性的連結與典藏，另特增設重大災害與癘疫專章，記述台鐵列車事故及COVID-19疫情時偵查、相驗等。中央社記者劉世怡攝 111年5月3日

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（中央社記者劉世怡台北3日電）高檢署今天發表「台灣檢察法鑑」新書，為77年史實特刊，設重大災害與癘疫專章，記述台鐵列車事故及COVID-19疫情時偵查、相驗等，另書籍翻譯英文，為署內首創，盼促進國際交流。

台灣高檢署今天舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書發表會，並啟用第三辦公室博愛講堂。

法務部長蔡清祥致詞提及，即將升任檢察總長的高檢署檢察長刑泰釗是「奇才」，組織及領導能力，有目共睹，讚揚刑泰釗在台北地檢署及台灣高檢署首長期間，都有出書「到處留情」，使檢察署人員對他，留下懷念之情，這次邢泰釗離開台灣高檢署之前，又出版二本書。

蔡清祥說，「台灣檢察法鑑」完整呈現台灣高檢署與時俱進的成果，除依循歷史軌跡，紀錄檢察制度及機關發展沿革外，另選錄並連結所屬各地檢署及分署署誌及重大案件紀實；另藉由財團法人台灣更生保護會、財團法人犯罪被害人保護協會專章的介紹，展現柔性司法關懷；更難能可貴的是，以中英文雙語撰述，為將來日益頻繁的國際交流奠下基礎，促進檢察業務的國際化。

邢泰釗致詞指出，「台灣檢察法鑑」除台灣高檢署歷史傳承之外，將所屬各檢察機關共28單位歷史，予以系統性的蒐集與整理，做成全面性的連結與典藏；另特增設重大災害與癘疫專章，就台鐵太魯閣號408次列車事故與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間偵查、相驗及執行案件等應變及權宜作法為記述，提供後續處理此類案件的參考。

邢泰釗表示，這本書是台高檢署近80年來第一本英文書籍，犯罪偵查及打擊已跨越國際藩籬，國際司法互助也日益頻繁，為使世界各國瞭解國內檢察組織及偵查實務運作沿革及現況，接軌國際，特將本刊翻譯為英文，目的在促進國際交流，以利世界各國增進對國內高度法治化的認知，而能彼此信賴，共同維護司法正義。

此外，為使第二審檢察官迅速掌握第二審業務，經由經驗傳承，瞭解各類案件的辦理方式，以利薪火相傳，「第二審檢察官辦案參考手冊」今天同時發表。

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高檢署新聞稿指出，手冊緣於法務部民國88年11月底「研商編纂檢察官辦案手冊事宜」會議決議，檢察官辦案手冊中有關第二審檢察官辦案部分，由高檢署負責編撰，並於90年12月成書，繼曾於96年、100年先後進行二次修訂，迄今已逾10年，為期與時俱進，110年8月由邢泰釗商請主任檢察官陳宏達擔任召集人，邀集檢察官組成編修小組，終於修訂完成。

新聞稿提及，手冊分為六章，包括第二審偵查、上訴、聲請再議、職權再議、刑事執行及其他案件等檢察業務，並另立智慧財產案件專冊，期藉由經驗的傳承，使第二審檢察官能迅速掌握業務，提升專業智能。考量近年來法令修正頻繁，且線上查詢便捷，為達減紙環保目的，將發行電子版，公布於法務部單一窗口瀏覽，並定期更新。（編輯：李亨山）1110503