鼎群科技賣偽製快篩劑銷全台 公司高層3人起訴

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）鼎群科技去年遭查獲取得快篩配件「裂解液」後再和代工生產的快篩試劑組成套組販售，不法所得達257萬多元；雄檢偵結，將前後任王姓負責人、蔡姓副總3人依詐欺等罪嫌起訴。

鼎群現任王姓女負責人辯稱，自己僅負責行政管理、資金帳戶，至於產製、研發及銷售洽談都是蔡男負責，且根據鼎群跟三鈺公司簽訂的MOU精神，公司應該可以先自行販售三鈺公司的快篩試劑。

蔡姓副總則認為，因與三鈺公司洽談遲遲未獲回應，所以才秉持服務客戶以及根據MOU精神，自民國110年3月起就對外販售快篩試劑。但三鈺反駁，鼎群公司在未經同意就私自對外販售快篩試劑，已違反當初簽訂的合約。

高雄地檢署認為鼎群公司冒名出貨給不知情醫療院所，已涉及違反詐欺、偽造文書、醫療器材管理法等罪，據此將前後任王姓負責人、蔡姓副總等3人起訴，初估不法所得達新台幣257萬512元。

雄檢起訴指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情爆發，國內快篩試劑需求大增，鼎群科技股份有限公司自109年起接受藥商三鈺科技股份有限公司委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但鼎群卻利用快篩需求大增之際，在未經衛生福利部核准、違反產品銷售代理合同下，從110年5月起私下取得快篩試劑配件「裂解液」。

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鼎群取得裂解液後，又私自截留部分代工生產的快篩試劑產品，並包裝假冒為合法快篩試劑組合，以每組250元到300元價格對外販售流入全台公司行號、醫院及藥局。專案小組向高雄地方法院聲請搜索票後，前往位於桃園市大園區鼎群公司工廠查獲配件包成品137包（每包內有2瓶裂解液）、快篩試劑8萬多劑。

檢方搜索後，依違反醫療器材管理法通知鼎群科技副總51歲蔡姓副總到案說明，蔡男初步坦承犯案，高雄地檢署訊後飭回。（編輯：陳仁華）1110504