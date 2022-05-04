王浩宇指時力黨工涉毒遭判賠 最高法院發回更審

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（中央社記者蕭博文台北4日電）前桃園市議員王浩宇107年間指時代力量黨工涉毒，時任黨工林效先提告求償並要求道歉。二審判王浩宇須賠償40萬元及刊登道歉啟事，最高法院日前廢棄二審判決，發回更審。

最高法院判決指出，有關刊登道歉啟事部分，依憲法法庭111年憲判字第2號判決強制道歉違憲的意旨，廢棄發回台灣高等法院。

此外，有關精神慰撫金新台幣40萬元部分，最高法院認為，二審就此部分未區別侵害名譽的言論何部分為故意、過失，也未詳為審酌侵害名譽的情節、兩造的身分、地位等，因此廢棄發回更審。

全案緣於，王浩宇於民國107年4月間，透過個人臉書、記者會等方式，指稱時代力量北市黨部的黨工，在租屋處遭警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」，甚至張貼林效先照片。

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林效先提起民事訴訟表示，他雖獲刑事不起訴處分確定，但王浩宇的不實言論，造成輿論認定他涉及毒品案件，導致他社會評價受損及精神上莫大痛苦，請求精神慰撫金新台幣200萬元、停職期間薪資損失43萬500元，及登報道歉。

一審桃園地方法院判王浩宇應賠林效先25萬元及登報道歉，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍認定王浩宇未合理查證，加碼判須賠償40萬元及登報道歉；王浩宇不服二審判決提起上訴，最高法院日前廢棄原判決，發回更審。（編輯：李錫璋）1110504