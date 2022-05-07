北市士林民宅遭開槍 男子帶槍投案稱口角糾紛

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市士林區重慶北路4段一處民宅今天清晨遭人開槍，涉案犯嫌前往大同警分局轄區派出所投案。警方指出，涉案吳姓男子稱因口角糾紛才開槍，警詢後依法送辦。

台北市警察局士林分局召開記者會，偵查隊副隊長林顏興指出，凌晨接獲報案，重慶北路4段附近民宅遭人開槍，派大批員警到場，事後接獲大同警分局通報，有民眾帶槍械前往重慶北路派出所投案，派員把涉案男子帶回偵辦。

警方查出，涉嫌開槍的20餘歲吳姓男子清晨3時許前往重慶北路4段附近民宅開7槍，犯案後，攜帶槍械投案，吳男沒有幫派背景。

吳姓男子到案後供稱，因先前與人有糾紛，對方今晨邀約至林森北路附近餐廳喝酒，過程中與對方人馬再度發生口角，離開後持槍赴對方住家開槍，原本就打算找鄰近派出所投案。

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警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例把吳姓男子移送士林地檢署偵辦，將持續調查槍械來源。

台北市萬華區西園路一段附近一間開發公司4月底曾遭人開槍，嫌犯開多槍後騎車逃逸，事後前往大同警分局轄區派出所投案，涉嫌開槍林姓男子並交付1把疑改造衝鋒槍和子彈給警方。因2起案件都是槍手涉案後，自行前往大同警分局投案，警方調查，萬華區槍擊案與重慶北路民宅槍擊案應無相關聯。（編輯：方沛清）1110507