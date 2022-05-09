中國船外海盜採海砂 10名船員遭檢方聲押獲准

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）橋頭地檢署與海巡署等單位4月底在興達港外93浬處發現1艘中國籍抽砂船盜採海砂，將船上10名中國籍船員逮捕帶回，日前檢方訊後，認為10人恐有逃亡及串證之虞，向法院聲押獲准。

橋頭地檢署與海巡署等單位組成專案小組，於4月26日由專案小組在興達港外93海浬處，當場查獲中國籍抽砂船，並逮捕陳姓船長等10人。

專案小組調查發現，陳姓船長駕駛抽砂船，搭載9名船員，4月25日自中國福建省漳州市詔安縣某港口出發，到興達港外93浬處，以抽砂設備，非法抽取海砂約300公噸。

專案小組扣押抽砂船，駛回高雄市茄萣區「興達港」靠泊後，將10名船員先帶到留置處所檢疫後，再進行後續司法程序。

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橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，橋檢7日在白砂崙留置所設立臨時防疫偵查庭，經檢察官訊問後，認被告10人違反「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」罪嫌重大，在台均無住所，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署表示，「台灣灘」為中華民國專屬經濟海域，又被稱為「台灣淺堆」或「台灣堆」，富含海砂，也是多種魚類產卵孕育的場所。橋檢將持續與海巡署合作，對於在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層，故意損害天然資源或破壞自然生態者，一律依法究辦。（編輯：黃世雅）1110509