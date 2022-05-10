疑視線死角 騎單車老婦遭汐止貨櫃車壓過死亡

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新北市汐止區10日上午發生死亡車禍，43歲黃姓男子駕駛貨櫃車沿大同路3段直行，疑因視線死角，未注意右前方騎乘單車的老婦，不慎輾過造成老婦當場死亡。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月10日

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（中央社記者沈佩瑤新北10日電）新北市汐止區今天上午11時許發生死亡車禍，43歲黃姓男子駕駛貨櫃車沿大同路3段直行，疑因視線死角，未注意右前方騎乘單車的老婦，不慎將老婦輾斃。警方獲報到場，將報請相驗。

新北市政府警察局汐止分局今天上午11時許獲報，指稱大同路3段往基隆方向，發生一起貨櫃車和電動自行車碰撞的死亡車禍。

警方前往管制交通，同時勘查測繪蒐證，初步調查當時黃姓男子駕駛貨櫃車沿大同路3段直行，綠燈亮起時，疑因視線死角，未注意右前方有騎乘電動自行車的68歲余姓老婦，不慎輾過造成余婦當場死亡。

警方表示，黃男酒測值為0，全案依過失致死罪嫌移送法辦，另報請檢察官相驗。

汐止分局提醒，大型車輛駕駛人行車或轉彎時，應注意內輪差及視線死角，而一般機、單車與用路人，也要遠離閃躲大型車輛，避免憾事發生。（編輯：張芷瑄）1110510