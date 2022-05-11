通緝犯扮假買家假賣家網拍兩頭騙 台南警循線逮人

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台南警方追查轄內民眾遭假網拍詐騙案，發現疑似有人以分飾假買家及假賣家手法詐騙，循線逮捕詐欺通緝犯劉姓男子，查扣手機、平板電腦、筆記型電腦、第二級毒品安非他命2.65克及毒品吸食器等證物。（台南市刑警大隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南警方追查轄內民眾遭假網拍詐騙案，發現疑似有人以分飾假買家及假賣家手法詐騙，使正常買家轉帳後收不到貨、賣家正常出貨卻淪為警示帳戶，循線逮捕詐欺通緝犯劉姓男子。

台南市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長林威廷今天接受媒體聯訪表示，科偵隊分析轄內民眾遭假網拍詐騙案件資料庫，通知涉案金融帳戶嫌疑人到案後，發現金融帳戶所有人為正常網拍賣家，研判遭他人以三方詐騙手法牽連，導致自身金融帳戶淪為警示帳戶。

林威廷表示，經檢警組成專案小組追查發現，嫌犯透過LINE社群加入知名網路遊戲聊天室，一人分飾假買家及假賣家兩種角色，假買家向正常網路賣家購買虛擬寶物，取得賣家金融帳號後，再扮演假賣家虛構低價販售虛擬寶物，誘騙正常買家將交易款項轉入正常賣家帳戶。

他說，最終正常買家轉帳後未收到虛擬寶物，驚覺遭詐騙向警方報案，也導致正常出貨賣家淪為警示帳戶，而真正的詐騙嫌犯在收到虛擬寶物後變現花用，一場詐騙使買賣雙方都受害。

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林威廷指出，專案小組追查後鎖定詐欺通緝犯劉男涉有重嫌，於5日持搜索票及拘票至桃園市大溪區查緝劉男到案，查扣手機、平板電腦、筆記型電腦、第二級毒品安非他命2.65克及毒品吸食器等證物。

他說，初步清查遭劉男以相同手法詐騙的善意第三人超過20人，不法獲利新台幣15萬餘元，訊後移送台南地檢署偵辦並辦理通緝歸案，呼籲民眾網路購物最好透過拍賣平台交易，對買賣雙方較有保障，若為省下手續費進行場外交易，結果可能得不償失。（編輯：陳仁華）1110511