澎湖傳潛水意外 1男子送醫不治
2022/5/13 19:42（5/13 19:51 更新）
蔡姓男子13日與妻子駕船出海，在澎湖馬公烏崁外海鋼鐵礁附海域潛水，但蔡男意外失聯，搜救人員發現蔡男時已呈OHCA，送醫急救仍宣告不治，事故原因警方尚在調查釐清。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年5月13日
（中央社澎湖縣13日電）澎湖1名蔡姓男子今天偕妻駕船出海潛水，未見返船，民眾報警救援，澎湖救難協會在馬公烏崁人工漁礁發現蔡男，救起時呈現OHCA，送醫急救宣告不治，事故原因警方調查中。
澎湖縣消防局今天下午近2時許，接獲民眾報案指稱，馬公烏崁外海鋼鐵礁附海域有人潛水失蹤，請求協尋，立即由第一大隊和澎南分隊前往搜救。
消防局表示，澎湖救難協會於烏崁人工漁礁附近海域尋獲潛水失蹤的男子，惟因落水已久，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送三總澎湖分院急救，在下午2時33分宣告不治。
警方初步調查，落水失蹤的蔡姓男子，今天上午偕妻子駕船自馬公山水報關出海，前往馬公烏崁礁石區海域潛水時失蹤，不幸發生意外，真正致死原因由警方調查中。（編輯：黃世雅）1110513
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