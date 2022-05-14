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慣竊趁白天闖無人店家偷錢 北市警逮人送辦

2022/5/14 14:10
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（中央社記者劉建邦台北14日電）42歲王姓竊盜慣犯日前騎機車在南港軟體園區附近路段探路，趁白天選無人看管的店家動手行竊，偷走現金等物後逃逸，2家業者受害。台北市警方查獲王男到案，警詢後送辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，南港派出所長林承緯表示，日前接獲報案，指稱轄區三重路附近店家在白天遭人行竊，共2家業者受害；獲報後，組專案小組查緝，調閱監視器畫面比對，發現竊賊為同一人，經查王姓慣竊涉重嫌。

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警方表示，42歲王姓男子有竊盜等前科，日前騎機車赴南港軟體園區附近探路，發現無人看管的店家，就停車入內行竊，過程中絲毫不擔心被人發現，偷走現金等物後騎車逃逸，共2家業者被偷物品包含名牌包及現金等物。

警方掌握王姓男子涉案後，通知到案說明。王男供稱，平時以打零工為生，因無法支應平日開銷，才鋌而走險行竊。警詢後，警方依竊盜罪嫌把王男移送士林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110514

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