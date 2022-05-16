魚池尖山12公頃國有林焚毀 農民燒枯葉釀禍判3月

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）黃姓農民去年在魚池鄉魚池尖山國有森林地山腳下焚燒竹葉、雜草、枯枝，導致燒毀約12.7公頃林地，雖黃男事後改口否認，但經指證，遭依失火燒燬他人森林罪判處有期徒刑3月。

林務局南投林區管理處轄管的埔里事業區第73林班魚池尖山民國110年4月發生火警，延燒面積約12.7公頃，還害附近的魚池國中停課，檢警查出火災原因是黃姓農民在林地西側山腳下竹林焚燒竹葉、雜草、枯枝，因風勢不慎往上方森林延燒，導致這處國有林地燒毀。

根據南投地方法院刑事判決，黃姓農民明知這處土地是國有森林地，且種植竹林、雜木等易燃及助燃物，卻疏忽未注意，於110年4月12日下午在山腳下的竹林焚燒竹葉、雜草等。

黃男審理時坦承案發當下在場，但否認有任何違反森林法行為並辯稱，當時看到附近有菸蒂，是其他人隨手亂丟，菸蒂慢慢燃燒枯萎竹葉，造成竹林慢慢燒起來，他本來要回家，看到火燒起來，就撿起棍子想撲滅，後來風勢太大，就逐漸燒起來。

不過證人指出，案發當時他在起火處附近挖竹子，當時被告黃姓農民也在場，他想幫忙滅火，但因火越來越大，就打電話報警，後來警察到場，警察有問黃姓農民起火過程，被告黃姓農民對警察說「在起火處燒一些竹葉、枯枝及雜草」，後來火勢越來越大，撲滅不了。

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派出所蘇姓警員偵查中證稱，案發當天值班，接到火警通報後前往現場處理，到場時先看到證人在打火，詢問證人如何引起火災，證人說是被告黃姓農民引起，他再問黃姓農民，黃男表示要燒掉雜草做堆肥整地，過程有風將燒起來的雜草吹到竹林而引起火災。

法官認為，被告案發時在場向處理警員、民眾坦承起火原因是失火所致，且證人也指證被告常在案發地點附近點火燒枯萎竹子及竹葉，可見被告確有在此處焚燒枯葉、枯枝習慣，因此，全案應是被告焚燒雜草、枯枝而不慎延燒導致，依森林法第53條失火燒燬他人森林罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110516