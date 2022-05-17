新北男子缺錢持刀搶超商 30分鐘落網

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（中央社記者沈佩瑤新北17日電）35歲楊姓男子疑因缺錢花用，今天凌晨5時許竟持刀搶劫超商，得手現金約9200元後逃逸。警方獲報立即通報線上警力攔截圍捕，30分鐘內逮捕楊男到案，依強盜案現行犯送辦。

新北市政府警察局汐止分局發布新聞稿指出，今天凌晨5時許接獲超商店員報案，指稱遭一名身穿藍色雨衣歹徒持刀搶走現金約新台幣9200元。

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警方立即通報線上18名警力實施攔截圍捕，在超商附近攔查到神色可疑的35歲楊姓男子，經帶回並循線確認，找到楊男丟棄在某巷弄內的犯案用雨衣、安全帽、口罩及現金等證物。

楊男初步向警方供稱，因缺錢花用，才用報紙將切蛋糕的塑膠刀包起來充當犯案工具至超商行搶，事後看到附近許多警察在巡邏，一時心虛便將作案工具及得手的現金隨意棄置，企圖躲避追查，警詢後將楊男依強盜案現行犯移送偵辦。（編輯：李錫璋）1110517