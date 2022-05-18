北市男晚歸起口角毆同居女友成重傷 警逮人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市1名女子因同居男友晚歸而起口角，遭情緒失控男友痛毆送醫搶救，女子的父親到院見狀向警方報案，警方立即循線拘捕這名男子送辦，並協助女子申請緊急保護令。

台北市警察局大同分局建成派出所長黃冠希今天對外表示，16日凌晨4時許接獲110報案，指稱有民眾遭人毆打成重傷需警協助，立即派員趕赴現場處理。

經調查了解，受害者的父親稱因接獲馬偕醫院通知，女兒全身是傷被送到急診室搶救，經診斷為腦出血、手筋斷裂，且身體多處成傷，需家屬到場處理。他看到女兒昏迷相當不捨且一時手足無措，報案請求警方協助。

警方調查發現，受害女子因不滿同居男友晚歸問題，雙方起口角，女子遭情緒失控的男友毆打成重傷，男子發現女友恐有生命危險，才緊急將她送醫治療。她到院後趁機告知護理師是遭男友毆打，並請求協助通知家屬及報警。

警方專案小組從醫院所留紀錄循線追查，且為防止犯嫌逃亡及考量被害者的人身安全，隨即連絡檢察官告知案情經過，最後順利拘捕涉案男嫌。

因被害者傷重正在醫院開刀，警方直接協助她申請緊急保護令，以維護人身安全。全案依涉殺人未遂及恐嚇罪嫌，移送士林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110518