冒用蕭萬長夫人名義吸金34億 新北檢起訴蔡男

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）蔡姓男子涉冒用前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等人名義，虛捏不實投資案，對外招攬投資吸金新台幣34億餘元；新北地檢署今天偵查終結，依違反銀行法、詐欺罪等起訴。

新北地檢署起訴書指出，73歲蔡姓男子為某總商會台灣分會理事長，經營會計師事務所、多媒體公司、投資顧問等多家公司。

起訴書說，蔡男明知旗下公司無任何投資案，自民國102年起，向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照。

蔡男並冒用蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等公司名義，偽造合約書或基金名冊，編造各種不實投資案，招攬吸金34億9000餘萬元。被害者大多是商人，也有地方士紳及醫師。

新北檢黑金組今年1月指揮內政部警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調查處，搜索被告蔡男等人住處及辦公室處所等地點，查扣手機、電腦等電磁紀錄及文書資料等證物偵辦，訊後向法院聲押禁見蔡男獲准。

檢方偵查期間，蔡男面對犯行全部坦承，檢方今天依銀行法、詐欺取財、偽造文書等罪起訴，並請法院依法沒收蔡男不法吸金金額。（編輯：張銘坤）1110520