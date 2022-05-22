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基督長老教會疑接獲恐嚇電話 北市警加強巡邏

2022/5/22 11:12
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（中央社記者劉建邦台北22日電）媒體報導，台灣基督長老教會總會接獲恐嚇電話。台北市警方今天表示，經聯繫總會，目前沒有收到恐嚇訊息，僅有民眾表達不同意見，警方將與教會及各分會保持聯繫，並加強巡邏。

台北市警察局大安分局發布新聞資料指出，媒體報導台灣基督長老教會總會日前接獲不明人士撥打電話恐嚇，欲炸掉大樓。因教會總會事務所位於轄區，昨晚立即向台灣基督長老教會總會聯繫。

警方表示，經確認後，台灣基督長老教會總會目前沒有收到相關恐嚇訊息，僅接獲民眾打電話表達不同意見。警方立即主動查處偵辦外，後續將與教會總會及各分會保持密切聯繫及加強教會巡邏等勤務，確保安全。

北市警方指出，會深入查明電話騷擾教會行為，若涉及不法事證，將依法偵辦，不容許任何暴力事件發生。

美國加州橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」租借場地15日發生1起1死5傷槍殺案。經駐洛杉磯辦事處調查，凶嫌周文偉1953年在台灣出生，今年68歲。

橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日在記者會表示，此槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。（編輯：戴光育）1110522

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