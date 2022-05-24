醫師藥師涉詐健保2500萬元交保 檢依串證抗告

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義縣林姓醫師、張姓藥師等人13年來涉詐領健保費逾新台幣2500萬元，林姓醫師等4人18日交保，檢方發現醫師等人互有聯繫，向地院聲押遭駁回，嘉檢今天仍以串證之虞抗告。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天告訴中央社記者，法官未考量偵查階段浮動的本質，忽略林姓醫師等人有勾串共犯或證人的判斷，可能隨之變動，檢察官依林姓醫師等人有勾串共犯或證人之虞為理由提起抗告。

嘉義地檢署表示，嘉義縣某診所及藥局涉嫌詐領健保費案件，檢調17日搜索，18日檢方複訊後，林姓醫師等6人犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，林姓醫師以100萬元、張姓藥師以50萬元、鄭女以10萬元，以及李女等3名仲介分別以1萬至2萬元不等金額交保。

檢調發現，林姓醫師、張姓藥師及妻子鄭女、李女等4人交保後，不僅私下互相有聯絡，且還涉嫌聯繫交付健保卡的患者，明顯有勾串證人之虞，嘉義縣調查站調查官19日拘提林姓醫師等4人，於20日向嘉義地方法院聲請羈押。

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嘉義地方法院表示，林姓醫師等4人於20日經訊問後，供詞均與之前相同，並無重大歧異，縱使4人私下有見面，但後來不歡而散，自難認有互相勾串情事。法官認為依現有事證，與之前檢察官諭知交保所依據的卷證基礎差異不大，因此，駁回羈押聲請，林姓醫師等4人均請回。

檢方表示，林姓醫師、張姓藥師與李姓女子等3人涉嫌共同詐領健保費，自98年起，先由李女等人以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召收集健保卡，再由林姓醫師上傳不實診察紀錄及處方箋給張姓藥師夫妻，從中詐領診察費、藥費等費用，10多年來，詐領健保費用逾2500萬元。搜索時，查扣50多張民眾寄放的健保卡等物證。（編輯：謝雅竹）1110524