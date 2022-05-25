鼓勵民眾檢舉賄選 台東歷年單筆最高獎金1000萬

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）鼓勵民眾檢舉賄選，台東地檢署檢察長戴文亮今天表示，歷年來經辦賄選案，台東地檢署發出單筆最高檢舉賄選獎金是1000萬元；年底查賄選將假訊息和境外資金介入列為重點。

各縣市地檢署今天同步舉行年底選舉查察賄選及暴力執行小組揭牌。

台東地檢署檢察長戴文亮致詞時表示，台東地檢署和台東調查站，歷年來經辦過3名立委候選人和1名縣長候選人賄選案，其中1件立委選舉檢舉人領到新台幣1000萬元獎金，縣長賄選檢舉人獨領500萬元獎金。

另外鄉鎮市長和縣議員、村民代表也都有發出高達50萬元，甚至上百萬元的檢舉獎金。

戴文亮強調，只要有證據就辦，辦案沒上限，歡迎民眾踴躍檢舉和提供相關訊息。

台東地檢署主任檢察官謝長夏接受中央社記者訪問表示，目前已接獲3起情資，已經分案偵辦。另外，因應情勢變化，今年也將假訊息列入偵辦重點，尤其是台東農產品產銷問題。

3年前台東選舉傳出境外資金介入問題，因此今年的選舉也將境外資金列入查察賄選重點。 （編輯：郭諭儒）1110525