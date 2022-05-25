曳引車滿載酒精過彎掉落 後車急閃鯖魚灑滿地

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一輛曳引車25日上午行經新北市貢寮區台2線轉彎處時，疑車上載運的酒精未綁緊掉落，後方滿載魚貨的貨車閃避不及撞上護欄，鯖魚和酒精散落一地。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月25日

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（中央社記者王朝鈺新北25日電）龍姓男子今天駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線轉彎處，疑車上載運970箱酒精未綁緊掉落，後方貨車滿載5.4噸魚貨閃避不及撞上護欄，鯖魚和酒精散落一地，幸無人受傷。

新北市警察局瑞芳分局上午9時許接獲通報，貢寮區台2線106.6公里處有貨車自撞路邊護欄，路面散落魚貨及箱裝酒精，占據基隆往宜蘭方向部分車道影響交通，立即調派3名員警到場處理，員警到場後實施管制警戒，除提醒用路人減速慢行，並在指揮單線雙向通行，交通並未中斷。

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警方初步調查，26歲龍姓男子上午9時許駕駛曳引車載送970箱酒精，行經事故路段轉彎處時，疑裝箱酒精未綁緊掉落地面，上方覆蓋的帆布連同被扯下，後方載運5.4噸鯖魚的貨車駕駛42歲游姓男子來不及閃避，將帆布捲入車底後失控撞上護欄，才會發生這起意外。

所幸2名駕駛都沒有受傷，由於現場酒精濃度較高，警方擔心影響酒測值，將2名駕駛帶回派出所實施酒測後，均無酒精反應，初步排除酒駕情事，確切肇事原因仍有待進一步調查，警方呼籲，近日天雨路滑視線不佳，駕駛人應減低車速，避免事故意外發生。（編輯：方沛清）1110525