新北豪雨二重疏洪道疏洪十路以北區域交通管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市府消防局表示，因25日下午豪雨及抽水站抽水，五股地區部分積水，疏洪十路以北地區實施交通管制，籲請民眾配合。（新北市高灘地管理處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北25日電）新北市府消防局表示，因為今天下午豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府已派員進行疏洪十路以北區域路段及越堤道管制，請民眾提早配合改道。

新北市府消防局說，因新北市突發強降雨，25日傍晚5時30分新北市應變中心水災強化三級開設。

淡水警分局表示，淡水中正路一段6巷積水水，淡水區中正路一段與忠烈祠路口前，受強降雨影響，有積水約50公尺，深度約30公分，現場附近雖無民宅，但道路交通受阻，現場有軍方協助指揮交通。

另外，消防局說，五股地區部分積水，疏洪十路以北地區實施交通管制。五股區民義路一段，下午發生土石坍崩約10公尺的道路，落石擊傷機車騎士，騎士意識清楚，右手前臂骨折，送輔大醫院治療。

警消表示，五股御成路部分路段泥水逕流，民義路及凌雲路有路樹倒塌，民義路及登林路有土石坍落，外寮路也有淹水情形，警消都派員前往勘查救災。

新北市土城區、板橋區也受到強降雨影響，黃姓民眾表示，傍晚時，雨勢變大，即使在室內交談都要很大聲才聽得到。（編輯：張銘坤）1110525

新北市五股區25日出現突發性強降雨，警消晚間巡查發現外寮路積水深度約10公分，範圍500公尺（圖），約1/3路面積水。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月25日

新北市政府消防局25日表示，五股地區因強降雨，民義路一段發生落石擊傷機車騎士，所幸騎士意識清楚，已送醫救治。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月25日

新北市政府消防局25日表示，五股區民義路一段發生土石坍崩，有落石擊傷機車騎士，警消獲報到場，騎士意識清楚，右手前臂骨折，已送醫治療。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月25日