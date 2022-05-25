嘉縣8旬婦受傷送醫不治 涉嫌施暴逆孫遭聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義縣88歲江姓老婦人昨晚受傷送醫不治，檢警調查，死者疑遭孫子江男施暴受傷，檢警今天相驗發現死者頭部鈍性創傷，檢方依江男有逃亡之虞，晚間向嘉義地方法院聲押。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，經檢察官初步相驗後，發現88歲死者頭部有鈍性創傷，雙側上肢及胸腹部挫傷，疑遭他人毆打成傷，將於27日下午進行解剖釐清死因。

嘉義縣警察局水上分局表示，水上鄉南和村一處民宅昨晚有一名88歲江姓老婦人受傷，派出所員警趕抵，老婦人已送醫，員警趕往醫院了解傷勢，但昨天晚上10時33分，醫院宣告老婦人急救後不治。

檢警指出，江婦送醫時，頭臉有傷，且眼睛瘀青、鼻子流血，意識不清，據消防員轉述，當時老婦人52歲的孫子江男有在現場，因江男曾對死者家暴，警方依違反保護令將江男帶回偵訊，警訊後，並移送嘉義地檢署偵辦。

檢方表示，江男供詞反覆，曾供稱昨晚酒後因細故與祖母發生口角、拉扯，不慎將祖母拉下床受傷，後來又否認有打人，或是指躺在床上的祖母起身要打人才會摔下床，供詞避重就輕。

蔡英俊指出，經檢察官晚間複訊後，認為江男涉有傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。（編輯：謝雅竹）1110525