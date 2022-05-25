嘉縣8旬婦疑遭毆致死 涉嫌施暴逆孫裁定羈押

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義縣88歲江姓婦人昨晚受傷送醫不治，檢警調查，死者疑遭孫子江男施暴受傷，檢警今天相驗發現死者頭部鈍性創傷，檢方晚間向嘉義地院聲押，因有逃亡之虞，裁定羈押獲准。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏告訴中央社記者，江男經訊問後，坦承有持拐杖打祖母身體，惟對毆打部位相關說詞，與驗傷診斷書所顯示的傷勢不相符，且江男涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌的嫌疑重大。

周俞宏指出，鑑於江男供詞仍有避重就輕嫌疑，另審酌江男有多次犯罪經通緝到案情形，因此有相當理由足認江男有逃亡之虞，則裁定羈押。

嘉義縣警察局水上分局表示，水上鄉南和村一處民宅昨晚有一名88歲江姓婦人受傷，派出所員警趕抵，老婦人已送醫，員警趕往醫院了解傷勢，但昨天晚上10時33分，醫院宣告老婦人急救後不治。

檢警指出，江婦送醫時，頭臉有傷，且眼睛瘀青、鼻子流血，意識不清，據消防員轉述，當時老婦人52歲的孫子江男有在現場，因江男曾對死者家暴，警方依違反保護令將江男帶回偵訊，警訊後，並移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，經檢察官初步相驗後，發現死者頭部有鈍性創傷，雙側上肢及胸腹部挫傷，疑遭他人毆打成傷，將於27日下午進行解剖釐清死因。

檢方表示，江男供詞反覆，且避重就輕，晚間經複訊後，認為江男涉有傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲押獲准。（編輯：張雅淨）1110525