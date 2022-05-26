保加利亞籍男在台持偽卡盜領 遭刑事局逮捕送辦

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）在台保加利亞籍男子疑自暗網購買義大利發行的信用卡內碼，隨後再偽造成信用卡於ATM以預借現金方式進行盜領，非法得手約新台幣5萬多元，刑事局獲報後循線將他查獲送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊第二隊長張詔雄表示，近期接獲銀行業者通報，有犯嫌利用義大利發行的信用卡內碼，再偽造成信用卡後在台盜領現金，立即展開調查。

警方分析相關提領紀錄及犯案模式，發現涉案犯嫌為40歲的保加利亞籍男子DINEV ZHEKO VALENTINOV，他於兩年多前來台，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而滯留在台迄今，平常頻繁往來台北市及花蓮縣，在台北期間則多投宿各大旅館。

保加利亞籍男子疑似自暗網購買利用在義大利側錄而得的信用卡內碼，再製成偽卡後，於台北市及花蓮縣的多個ATM辦理預借現金，進而順利盜領成功。

初步估計，他持有7張偽卡，並於2個月成功提領4卡，非法所得約新台幣5萬餘元，並作為生活開銷所用。

警方經長期偵蒐，於4月21日在新北市樹林區順利將他逮捕，並依涉詐欺和偽造證券罪送台北地檢署偵辦，最後裁定以5萬元交保。

另有國內銀行業者也向刑事局報案，稱有犯嫌疑側錄盜刷信用卡，警方經調閱相關被害人消費明細，分析上百筆消費紀錄及擴大調閱監視器發現，鎖定偽卡盜刷慣犯47歲廖男涉有重嫌。

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廖男今年2月剛到1間知名連鎖KTV擔任櫃台服務人員，替消費者刷卡買單之際，趁隙以信用卡側錄機擷取內碼，再製成偽卡至全台各大百貨公司盜刷高價的3C科技電子產品、金飾珠寶等物，最後再並銷贓變賣換現，共計成功盜刷5卡，得手約75萬元。

且為躲避警方追緝，廖男不時變換居住地點，最後仍被警方鎖定他投宿藏匿於台北市中正區一間商旅，並於5月17日查獲送辦，遭裁定羈押禁見。（編輯：張銘坤）1110526