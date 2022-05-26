徐巧芯違停案密錄器 信義警分局：依法不公布

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）國民黨台北市議員徐巧芯違規案爭議不休。台北市議員林亮君今天呼籲應公布密錄器還原真相；信義警分局長王寶章說，此案已對外說明且當事人對違規事證無異議，依法不予公布。

國民黨籍台北市議員徐巧芯19日在台北市光復南路巷弄違停，事後被網友透過批踢踢實業坊（PTT）指控，不讓員警開單，引發討論。徐巧芯否認不讓員警開單，台北市警察局信義分局也表示執勤員警在個人社群網站發表想法，且經網友轉傳至PTT，導致此事遭誤解，違失部分將依規定處理。

無黨籍台北市議員林亮君今晚告訴中央社記者，經調閱資料發現，涉案員警自民國106年10月23日從警起迄今年5月24日止，共記功6次和嘉獎529次，且無懲處紀錄，可見他向來執法表現良好、紀錄優良，但卻因此事件而被記申誡。

林亮君表示，這起事件發生過程中，究竟有何轉折，才導致員警沒有當場開單，否則外界質疑員警是否遭遇壓力、議員有無耍特權或被誤解等諸多爭議，現在都各執一詞，只有公布密錄器才能還原事發真相，否則賠了警察警譽，也失了議會尊嚴。

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信義分局長王寶章回應表示，此案員警執勤發現交通違規卻未舉發，又於上班時間發文執勤內容並讓友人轉發，但後續接受調查時卻謊稱不認識轉發文的網友，基於上述疏失予以處分兩支申誡。

針對是否公布密錄器一事，王寶章說，因此案為單純取締交通違規案件，且警局和當事人都已對外說明案發過程及相關處理，且對違規事證並無異議，否則依個資法和警察職權行使法等規定，不對外公布密錄器資料。（編輯：張銘坤）1110526