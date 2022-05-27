新北淡水工地貨櫃屋聚賭 員警大雨中破門逮14人

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新北市淡水警分局獲報淡水區某工地貨櫃屋疑有人聚賭，26日專案小組見時機成熟，持搜索票進入賭場盤查，現場查扣賭資新台幣23萬餘元、抽頭金、天九牌與監視器鏡頭及主機。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月27日

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市淡水警分局今天表示，有賭客無畏COVID-19染疫風險，凌晨在工地貨櫃屋聚賭；警方監控後在大雨中破門而入，查獲負責人與賭客等14人及賭資與證物，依賭博罪與社維法移送。

淡水警分局今天以新聞稿指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，但日前獲報淡水區某工地貨櫃屋疑有人聚賭，為防止衍生治安問題及防堵疫情破口，多日監控及蒐證。

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警方表示，26日專案小組見時機成熟，且當天凌晨因鋒面下著大雨，員警冒雨持搜索票衝入賭場盤查，查扣賭資新台幣23萬餘元、抽頭金、天九牌與監視器鏡頭及主機，將葉姓賭場負責人及13名賭客帶回詢問。

警方指出，疫情延燒，賭場通常隱身狹小且密閉的空間，出入人員複雜，染疫風險高。警詢後，賭場負責人及賭客等14人分依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法移送偵辦。（編輯：戴光育）1110527