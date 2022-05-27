嘉縣8旬婦疑遭逆孫毆打致死 解剖有多處鈍力傷

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義縣88歲江姓婦人24日晚間受傷送醫不治，檢警調查，死者疑遭孫子江男施暴受傷，江男被裁定羈押；檢方表示，今天解剖發現死者身體有多處鈍力傷，造成腹腔、顱底出血。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，經解剖發現死者身體有多處非利器所造成的鈍力傷 ，包括胸腹皮下出血、腹腔出血、顱底出血，不過，確切死因須待解剖鑑定報告出爐才能認定。

水上鄉南和村一處民宅24日晚間有一名88歲江姓婦人受傷，派出所員警趕抵，老婦人已被送醫，員警趕往醫院了解傷勢，但24日晚上10時33分左右，醫院宣告老婦人急救後仍不治。

檢警指出，江婦送醫時，頭臉有傷，且眼睛瘀青、鼻子流血，意識不清，據消防員轉述，當時老婦人52歲的孫子江男有在現場，因江男曾對死者家暴，警方依違反保護令將江男帶回偵訊，警訊後，並移送嘉義地檢署偵辦。

經檢警25日初步相驗，發現死者頭部有鈍性創傷，雙側上肢及胸腹部挫傷，疑遭他人毆打造成，於今天下午進行解剖釐清死因。

檢方表示，江男供詞反覆，且避重就輕，經複訊後，認為江男涉有傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，25日晚間向嘉義地方法院聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1110527