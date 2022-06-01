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首頁 / 社會

女乘水上摩托車往澎湖落海 5天後彰化外海尋獲身亡

2022/6/1 16:40
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）台灣水上摩托車協會38人，5月28日上午騎乘水上摩托車從嘉義布袋港出發，跨海騎向澎湖東吉嶼，胡姓女乘員中途落海失蹤，經過5天，今天在彰化芳苑外海尋獲時，胡女已身亡。

海巡署第五巡防區指揮部表示，一艘彰化地區的離岸風電工作船今天下午在彰化芳苑外海發現有1人浮在海面上，趨近查看是1名已死亡多時的女子，疑似是5天前水上摩托車落海失蹤的胡姓女乘員，立即由台中地區的海巡隊船艇前往打撈。

第五巡防區指揮部指出，海巡隊船艇將疑似胡女遺體運至台中港碼頭，將先安排家屬指認，後續交由檢警進一步相驗釐清身分及死因。

據海巡署日前發布的新聞稿，28日上午10時50分海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部接獲民眾報案，一名40多歲女乘員搭乘水上摩托車前往澎湖途中落海失蹤，請求協尋。

發生事故的單位是台灣水上摩托車協會，28日上午9時許駕駛與乘員共38人騎乘24輛水上摩托車，由布袋漁港出發前往澎湖。

第五巡防區指揮部接獲落水通報，立即啟動岸、海、空救援機制並成立應變中心，協調澎湖、嘉義海巡持續搜救。（編輯：陳仁華）1110601

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