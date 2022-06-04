闖花蓮翡翠谷封閉景點 20歲男大生溺水命危

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮秀林鄉翡翠谷因聯外道路邊坡不穩定封閉，今天下午傳出有9名遊客闖入戲水，其中20歲陳姓男大生不幸溺水命危，消防人員請求空勤支援，將患者吊掛下山送醫搶救。

據警方調查，9名年輕男女都是就讀國立東華大學的學生，趁著假日到翡翠谷瀑布上方深潭區戲水，其中20歲陳姓男大生不幸溺水，同行友人向消防局報案指出「人已在水底」。

消防人員抵達後，陳男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，因溺水地點不利人力救援，現場請求空勤支援，將患者吊掛下山。

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當地銅門村長許賢美也到場關心救援狀況，她說，翡翠谷入口處前上週才因土石流道路阻斷，當地人都不敢久留，即便拉上封鎖線，「勸到口乾還是擋不住遊客闖入」。

秀林鄉公所文化觀光課長高海雲告訴中央社記者，去年10月圓規颱風造成銅門村往翡翠谷方向邊坡土石流，考量邊坡不穩定，加上正在規劃翡翠谷景區整修，目前此處仍為封閉狀態，民眾擅闖因沒有罰則，只能盡力勸導。（編輯：李亨山）1110604