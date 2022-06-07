酒駕拒測遭重罰還想脫產 不動產遭查封才還款

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮吉安鄉30歲詹姓男子因拒絕酒測遭重罰新台幣18萬元，逾期未繳，存款被扣押，還想過戶不動產脫產，發現已遭查封後，才肯繳清罰鍰。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿指出，詹姓男子今年1月因拒絕接受酒測，遭重罰18萬罰鍰並吊銷駕照，但詹男只繳納1萬元後就未繳納，今年5月遭移送強制執行。

執行署花蓮分署指出，受理後調查發現，詹男無薪資收入，名下存款也不足清償所有罰鍰，除立即扣押存款外，並查封其名下繼承而來、設有高額抵押權的不動產。

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執行署花蓮分署指出，不動產查封隔日，執行人員收到詹男委託的代書致電詢問，得知詹男打算將不動產過戶，便告知須繳清罰鍰才能塗銷不動產查封登記，這才乖乖寄送匯票繳清剩餘17萬罰鍰。

執行署花蓮分署指出，酒駕拒測不但會遭重罰，累犯者更會被公布姓名、照片及違法事實，為有效遏止酒駕歪風，將強力執行酒駕裁罰案件，對於滯欠酒駕罰鍰賴帳不繳的義務人，採取強力執行措施，民眾若有經濟困難，可申請分期繳納。（編輯：孫承武）1110607