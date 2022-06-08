討不到網路吃到飽手機 男連刺16刀弒父判10年

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄康姓男子因向父親討有網路吃到飽手機遭拒，持刀連刺16刀致死，他雖辯稱曾患思覺失調症，但法官認為其弒父時認知清楚，僅依自首要件減刑，依殺害直系尊親屬罪判10年。

康男接受偵查時雖坦承有持刀捅刺父親致死，但自認僅刺約13、14刀，且大多沒朝胸、頭、頸、肩等重要部位下手，主觀上並無殺人犯意。其辯護律師也稱，康男犯案時認為父親是「假的爸爸」，並未意識到父親是他的直系血親尊親屬，據此請求法官減刑。

不過，高雄地方法院法官審理後發現，康男雖在17歲起因罹患思覺失調症接受治療，且近期均有按時服藥，案發後還請求社區保全打119，足見他當時有理解判斷能力。

此外，康男在警詢、檢方偵查期間，均能正常表示被害人是其父親，直到他被移審高雄地院訊問後，才改口「我有很多爸爸」等語。因此可合理推測是在羈押期間發展出「哥哥殺死假爸爸」妄想內容，藉此合理化行為卸責，或是以妄想隔絕罪惡感等。

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高雄地院法官認為，康男不但長期以不當言語暴力脅迫父親，還僅因要求提供手機遭拒，就憤而連刺16刀造成無可彌補損害；考量他犯後坦承部分犯行，且構成自首要件減刑，因此依殺害直系血親尊親屬罪判處10年徒刑，可上訴。

判決指出，康男去年8月4日上午近8時在客廳向父親索討有網路吃到飽的手機未獲理會，他一怒之下開始向父親接連嗆「你以為我不敢殺你嗎」，但仍未獲理睬，接著便情緒失控持水果刀朝胸、背、頭、頸、肩部及腹部連刺共16刀，他在發現鑄下大錯後，先請保全人員幫忙呼叫救護車，但康父仍因大量出血和血胸不治，小港警分局人員到場後，將他依殺人罪送辦。（編輯：黃世雅）1110608