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不滿稚子受腦傷 母公布保母家人個資獲判無罪

2022/6/8 14:15
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（中央社記者蕭博文台北8日電）陳姓女子不滿商姓保母導致稚子腦傷，上網公布保母家人的照片與姓名，遭控違反個資法。士院認為保母家人的隱私、名譽未受嚴重侵害，難以認定陳女有犯罪故意，日前判無罪。

全案起於，新北市汐止區商姓女子自民國108年4月起，受託照顧陳女5月大的稚子，多次未注意保護頭部、頸部，即將男嬰放在床墊上，導致男嬰受有左側急性硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害。

一審士林地方法院依業務過失傷害罪，判處商女4月徒刑，得易科罰金；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前駁回上訴，維持原判確定。

另方面，商女與丈夫、女兒不滿陳姓女子自108年7月25日起，於臉書及批踢踢實業坊（PTT）的文章中公布3人姓名與照片，提出告訴。

士林地檢署就商女提告部分，處分陳女不起訴，但就商女丈夫、商女女兒部分依違反個人資料保護法起訴陳女；士林地院日前判決陳女無罪。

判決書指出，陳女公布的商女丈夫、商女女兒資料來自LINE或臉書，是2人在社會生活中自行、合法公開，但陳女未經同意，且未於蒐集的特定目的必要範圍利用資料，確實違反個資法規定。

但承審合議庭指出，單純違反個資法規定，不必然成立刑事犯罪，還必須證明行為人主觀上有「為自己或第三人不法之利益」或「損害他人之利益」的意圖。

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判決提到，陳女發表文章是希望大眾注意商女導致稚子受傷一事，避免再有人受害，並無侵害商女家人的惡意，且陳女僅指責商女為惡質保母，並無惡意誣攀商女丈夫、商女女兒，主觀上並無損害名譽的意圖。

合議庭認為，陳女公布的商女家人資訊，都是2人已公開於網路的資訊，因此也難以認定陳女侵害隱私權，本件不能證明被告犯罪，因此判決無罪。可上訴。（編輯：方沛清）1110608

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