嘉縣國中女生墜樓不治 解剖釐清男網友刑責

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（中央社記者黃國芳嘉義8日電）嘉義縣一名國中女生3日凌晨不明原因從住家4樓墜樓，送醫不治，因死者為確診者，且曾與成年男網友共處一室，檢警解剖採檢體送驗釐清死因，並將追究男網友可能涉及的刑責。

檢警表示，未滿15歲的國中女生3日凌晨因不明原因從住家4樓墜樓，家人發現立即通報消防局，救護人員到場，國中女生已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送醫急救後仍宣告不治。

嘉義地檢署今天指出，國中女生送醫急救，經醫院PCR採檢為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；死者生前被發現曾與成年男網友共處一室，因女生未滿15歲，若2人曾發生性關係，男網友可能涉及刑法第227條相關規定，對於14歲以上、未滿16歲的男女為性交者，處7年以下有期徒刑。

檢方表示，檢警日前會同法醫著防護衣進行解剖，並採集相關檢體送驗，以釐清死因，並將追究男網友可能涉及的相關刑責。

至於墜樓原因，檢方表示，也須等到解剖報告出爐，才有辦法參酌其他事證進一步釐清。（編輯：郭諭儒）1110608