高雄新興區命案 女子疑弒父後輕生1死1傷

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高雄市新興區63歲吳姓女子10日疑弒父後輕生，警消到場發現99歲吳姓老翁已明顯死亡，吳女則受輕傷無生命危險，全案仍有待調查釐清。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線1995或張老師服務專線1980。）（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄市新興區今天下午發生一起命案，63歲吳姓女子疑弒父後輕生，警消到場發現99歲吳姓老翁已明顯死亡，未送醫，吳女受輕傷無生命危險，全案待調查釐清詳細案情。

高雄市政府警察局新興分局接受中央社記者電訪表示，下午4時許獲報，林森一路某巷弄民宅內吳翁死亡，員警到場時，救護人員將吳翁的63歲大女兒送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院救治。

警方初步調查，吳女疑似弒父後輕生，經送醫包紮傷口，意識清楚無生命危險。

報案人為吳翁的二女兒，她向警方表示，吳翁平時與姐姐同住，今天返家探視時發現爸爸死在2樓房內，便立即通知救護人員，因吳父已明顯死亡，未送醫，詳細案情仍待釐清。（編輯：郭諭儒）1110610

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。