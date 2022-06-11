桃園2死4命夫妻棄屍案 凶嫌合夥人為泰國舊識

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桃園高鐵站附近停車場2屍4死棄屍案，死者為來自泰國的李姓夫婦，親友們11日為李姓夫婦舉辦法會，並找來泰國法師為往生者祈福，10多名泰籍友人與員工也到場致哀，但對於為何會發生悲劇都表示不清楚。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月11日

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園高鐵站附近停車場2屍4死棄屍案，死者為來自泰國的李姓夫婦，合夥人王姓男子涉有嫌疑，目前已逃回泰國，警方初步調查，雙方為舊識，但疑因勞役、帳目及匯兌問題起爭執。

桃園市警察局中壢分局10日接獲死者親友提供線索，指出李姓夫妻兩人最後足跡可能在高鐵桃園站附近，員警在高鐵桃園站附近一處停車場發現兩人車輛，並在後車廂找到兩人屍體，警方調查發現，死者都是泰國人，但妻子已取得台灣籍，死時懷有龍鳳胎，陳屍車輛為夫妻所有，合夥經營的泰國友人王男涉有重嫌。

今天中午，親友為李姓夫婦在桃園中壢區某葬儀社舉辦法會，並找來泰國法師為往生者祈福，李姓夫婦10多名泰籍友人與員工到場，但對於為何會發生悲劇，都表示不清楚、也不知道雙方是否有糾紛。

根據警方初步調查，犯嫌王男與李姓夫妻為同學，在泰國就已相識，李女在來台取得身分證後，數年前先生來台依親，但尚未取得身分證，在創立人力仲介公司後邀王男加入成為合夥人。

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警方指出，雙方在合夥後，疑因勞役、帳目及匯兌問題發生爭執，8日相約在新北市土城的移工宿舍談判，王男疑不滿遭質疑，竟持鈍器將兩人殺害，9日清晨再以被害人所有的車輛載運屍體到高鐵桃園站旁停車場棄屍，當天即變裝搭飛機逃回泰國。

警方表示，目前已由內政部警政署刑事警察局介入，聯繫駐泰聯絡官協助。桃園地方檢察署表示，昨天傍晚已完成相驗，2名死者頭部有鈍器傷，預計下週解剖。（編輯：李錫璋）1110611