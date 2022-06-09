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巨型複製摩艾像夾藏逾2億元安非他命 台泰警方聯手攔截追主嫌

2022/6/9 18:47（6/9 18:58 更新）
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泰國和台灣警方8日聯手在春武里府港口攔截一批原定要運往台灣、裡頭夾藏安非他命的摩艾石像複製品。（專案小組提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月9日
泰國和台灣警方8日聯手在春武里府港口攔截一批原定要運往台灣、裡頭夾藏安非他命的摩艾石像複製品。（專案小組提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月9日
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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）台、泰警方聯手在春武里府港口攔截一批要運往台灣、夾藏在摩艾石像複製品內的安非他命，市價達新台幣2億4000萬元，隨後循線逮捕一名泰籍嫌犯，專案小組持續追查幕後主嫌。

泰國緝毒局（NSB）與台灣刑事警察局和保三總隊日前接獲情報，有一批毒品將從泰國以貨櫃夾藏、透過海運方式走私到台灣，台泰警方立刻共組專案小組深入追查。

專案小組尋線追查發現，毒販準備以超大型摩艾石像（Maoi）複製品內夾藏毒品進行走私，近日準備從春武里府（Chonburi）林查班港（Laem Chabang）裝櫃上船。

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專案小組見時機成熟，持法院核發的搜索票在8日下午前往林查班港一間物流公司儲存場搜查，查到現場擺放6具超大型摩艾石像複製品，準備以藝術展覽品的名義運往台灣。

專案小組人員逐一敲開石像頭部檢查，在其中1具石像內查獲以茶葉袋分裝的安非他命共計200公斤，市價高達新台幣2億4000萬元，隨後循線逮捕一名泰籍嫌犯，專案小組將持續合作追查幕後主嫌。（編輯：馮昭）1110609

泰國和台灣警方8日聯手在春武里府港口攔截一批原定要運往台灣的摩艾石像複製品，在石像內查獲以茶葉袋分裝的安非他命。（專案小組提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月9日
泰國和台灣警方8日聯手在春武里府港口攔截一批原定要運往台灣的摩艾石像複製品，在石像內查獲以茶葉袋分裝的安非他命。（專案小組提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月9日
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