歐洲咖啡豆包裹藏毒入境 刑事局逮9嫌送辦

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有毒品犯罪集團近來改採國際包裹運毒入境，刑事局110年底查獲來自歐洲的咖啡豆可疑包裹夾藏毒品，今年1月又出現類似包裹，發動3波查緝行動後共逮獲9名嫌犯，依法送辦。圖為警方查扣贓證物。中央社記者黃麗芸攝 111年3月24日

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）有毒品犯罪集團近來改採國際包裹運毒入境，刑事局去年底查獲有來自歐洲的咖啡豆可疑包裹竟夾藏毒品，今年1月又驚見類似包裹，經發動3波查緝行動共逮9嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第二隊長黃文圳表示，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民眾入出境，毒品犯罪集團的犯案手法也開始改變，改採國際郵件包裹、化整為零方式自境外運毒入境。

財政部關務署台北關去年12月底通報刑事局，指其執行勤務時發現1件來自法國的可疑郵件包裹，隨即派員會同開封查驗，發現包裹貨物品項名義為袋裝「咖啡豆」，但袋內實際卻夾藏第三級毒品愷他命（共4089公克）。

刑事局經報請台北地檢署指揮後，立即組專案小組追查，今年1月初又接獲財政部關務署台北關通報，稱再次查驗到來自歐洲比利時寄送的國際包裹，內藏愷他命（共約4077公克）。

由於兩案包裹相關包裝和所藏毒品重量雷同，專案小組偵蒐研判，均為同一不法集團策劃進行跨國運毒，經積極蒐證部署，掌握幕後主使者為33歲江男和基隆區幫派成員32歲吳男，他們指揮旗下成員分工進行毒品運輸，包括領收包裹、接應等，成員間相互聯繫網絡都設有斷點，以躲避警方查緝。

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專案小組經層層抽絲剝繭，成功掌握其運毒模式和集團據點，分別於今年1月5日、1月17日和2月16日發動3波查緝行動，分別於新北市和基隆市等地，陸續逮捕主嫌江男、吳男等6嫌；同時還有第2件包裹收件人于嫌、張嫌和歐嫌等人到案。

同時，查獲贓證物包括第三級毒品愷他命（總毛重13718公克、市價約為新台幣3500萬元）、液態第三級毒品愷他命（總毛重3196公克）、國際郵寄包裹2件、袋裝咖啡豆16包和手機12支等。（編輯：張銘坤）1110324