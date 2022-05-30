東亞及東南亞2021年查獲10億顆冰毒 創新高紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷30日綜合外電報導）聯合國今天表示，去年在東亞和東南亞地區查獲破紀錄的10億顆冰毒藥丸。犯罪集團正利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行和受到政變影響的緬甸國內不穩定來加強販毒活動。

東南亞所謂的「金三角」（Golden Triangle）地區長期以來就是惡名昭彰的毒品販運熱點，緬甸、寮國和泰國的邊境管制不嚴謹，且當地治安執法鬆散，讓非法毒品得以流出境外。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UN Office on Drugs and Crime）指出，執法單位查獲近172噸俗稱冰毒的甲基安非他命（methamphetamine），這數據約是十多年前的7倍，供應量激增導致泰國和馬來西亞的市價跌至歷史低點。

聯合國毒品暨犯罪辦公室東南亞及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）透過聲明表示：「東亞和東南亞地區冰毒及合成毒品貿易的規模與範圍令人震驚。」

他還說，犯罪集團和武裝團體利用當地的政治不穩定與COVID-19疫情流行而獲取龐大利潤。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聯合國毒品暨犯罪辦公室的東南亞和太平洋地區區域合成毒品分析員索帕蓬特瓦薩庫爾（Kavinvadee Suppapongtevasakul）也指出，冰毒價格暴跌對於「那些過去買不起的人們來說更容易取得」。

聯合國的報告還提到，緬甸北部的撣邦依然是東南亞地區冰毒的主要產地，越來越多冰毒被運往寮國，然後再到泰國，之後運抵馬來西亞，最終在馬來西亞販運到整個亞太地區各國。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110530