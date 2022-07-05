50公斤K他命偽裝成茶葉 調查局和泰方聯手攔截

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法務部調查局與泰國海關攔截專案小組合作，6月30日攔截一批以茶葉包裝、準備運往台灣的K他命。泰國關務局長帕查拉（右）5日舉行記者會說明案情。（專案小組提供）中央社台北傳真 111年7月5日

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（中央社台北5日電）法務部調查局和泰國關務單位以及警方合作，聯手在曼谷的港口攔截一批準備運往台灣藏有毒品的機具，清查後發現共50公斤、在台灣市價高達上千萬元的K他命，泰方已逮捕2名泰籍嫌犯。

調查局與泰國關務局（Custom Department）、泰國肅毒委員會（ONCB）、泰國皇家警察緝毒局（NSB）以及武裝安全中心（Armed Forces Security Center）組成的海關攔截專案小組（Seaport Interdiction Task Force）合作，6月30日下午在曼谷孔堤區（Khlong Toei）的碼頭查獲準備運往台灣、疑似藏毒的3台真空機。

海關攔截專案小組今天由泰國關務局局長帕查拉（Patchara Anuntasilpa）舉行記者會說明案情，調查局駐泰國法務祕書董裕光受邀參加記者會。

帕查拉指出，專案小組成員撬開真空機後發現內部有 51包上頭寫著「168」字樣的茶葉，打開包裝後發現裏頭是毒品K他命，總淨重大約50公斤。

專案小組成員指出，這批毒品在泰國售價約1500萬泰銖，（約新台幣1253萬元），在台灣售價將爆增為8750萬泰銖（約新台幣7306萬元），零售價格更高達1億7500萬元泰銖（約新台幣1億4613萬元）。

泰方已逮捕1男1女共2名泰籍嫌犯，正繼續向上追查有無其他共犯；調查局也正在追查此案的台灣共犯。（編輯：韋樞）1110705