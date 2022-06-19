桃園雙屍命案 泰國警方：至少3人涉案

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在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯（紅帽者）逃回泰國，17日在清邁向警方投案。泰國警方表示，包括王嫌在內共有3人涉案。圖為王姓嫌犯被警方帶到曼谷的犯罪防治處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯逃回泰國，17日向警方投案。泰國警方表示，包括王嫌在內共有3人涉案，王嫌說犯案動機是和毒品交易有關的債務糾紛，警方將持續調查是否有其他動機。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場。王男犯案後於9日搭機回泰國。

王姓嫌犯17日早上在父親陪同下在清邁向警方投案，下午被帶往曼谷，18日法院裁定拘留王嫌12天。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國警方初步詢問，王嫌一開始否認殺人，說是台灣黑幫所為，但經過漏夜密集詢問後，王嫌坦承殺人，說和死者夫妻有金錢上的糾紛。

犯罪防治處（Crime Suppression Divison）副處長阿內（Anek Taosuparb）表示，根據台灣警方提供的證據，包括王嫌至少有3人涉案，王嫌僱用另外2人殺害死者夫妻，過程都被監視器拍攝下來。

阿內表示，王嫌指稱犯罪動機是和毒品交易有關的債務糾紛，警方會繼續調查是否還有其他動機。

台灣警方希望可引渡王嫌，不過警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）17日在記者會中表示不會引渡王嫌。阿內重申，沒有必要讓嫌犯去台灣面對審判，台灣和泰國警方會各自偵查辦理，兩邊也會互相交換證據和訊息。

泰國公共電視（Thai PBS）報導，王嫌僱用的2人也是泰國人，事發後3人都回到泰國。（編輯：郭中翰）1110619