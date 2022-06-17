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桃園雙屍命案 王姓嫌犯將留在泰國受審

2022/6/17 19:27（6/17 21:54 更新）
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在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日在清邁向泰國警方投案，泰國警方接著將王姓嫌犯（紅帽者）帶到曼谷的犯罪防治處。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月17日
在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日在清邁向泰國警方投案，泰國警方接著將王姓嫌犯（紅帽者）帶到曼谷的犯罪防治處。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月17日
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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯逃回泰國，今天早上在父親陪同下在泰北清邁向警方投案。泰國警察總長蘇瓦今天表示，王姓嫌犯將在泰國受審，不會引渡到台灣，若有必要將派調查團前往台灣共同偵查。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

王姓嫌犯今天早上在父親陪同下在清邁向警方投案，泰國警方今天下午由警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）在曼谷的犯罪防治處（Crime Suppression Division）舉行記者會說明案情。

在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日在清邁向泰國警方投案，接著被帶到曼谷。泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk，右2）在犯罪防治處詢問王姓嫌犯（左）。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月17日
在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日在清邁向泰國警方投案，接著被帶到曼谷。泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk，右2）在犯罪防治處詢問王姓嫌犯（左）。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月17日

台灣警方希望將王姓嫌犯引渡回台受審，但台泰雙方並沒有簽署司法互助的相關協議。蘇瓦接受中央社記者提問時表示，王姓嫌犯將在泰國被起訴並受審，不會引渡到台灣。

蘇瓦表示，泰國有司法管轄權，王嫌將送交泰國司法審判，泰方將依據台灣警方提供的證據偵查，如果有必要，將派調查團前往台灣共同偵查，證據部分之後將透過司法互助方式傳遞。

蘇瓦表示，案情部分包括動機、共犯、行凶過程還在調查，不方便透露；王嫌出面投案是因為泰警對他的家人施壓，由他爸爸勸王嫌投案。

台灣刑事局駐泰警官在記者會表示，台灣警方非常感謝泰國警方能在第一時間動員警力迅速合作追查。

記者會舉行前泰國警方將王姓嫌犯帶到一個房間由蘇瓦詢問案情，泰國媒體大批守候在房間外，等王姓嫌犯步出房間，媒體蜂擁而上堵訪他，不過頭戴鴨舌帽的王姓嫌犯始終低頭不發一語。（編輯：陳惠珍）1110617

在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日在清邁向泰國警方投案。泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）在記者會表示，王姓嫌犯將留在泰國受審，不會引渡到台灣中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月17日
在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯17日在清邁向泰國警方投案。泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）在記者會表示，王姓嫌犯將留在泰國受審，不會引渡到台灣中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月17日
在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯（前中綠衣者）17日在清邁向泰國警方投案，警方將王姓嫌犯從清邁帶到曼谷。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月17日
在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯（前中綠衣者）17日在清邁向泰國警方投案，警方將王姓嫌犯從清邁帶到曼谷。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月17日
在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯（中綠衣者）17日在清邁向泰國警方投案。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月17日
在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯（中綠衣者）17日在清邁向泰國警方投案。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年6月17日
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