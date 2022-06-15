美加走私大麻抵台案件增 新住民仲介找同鄉運毒

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（中央社記者劉世怡台北15日電）法務部今天表示，「檢、警、海關」近期聯合查獲約700公斤毒品大麻花，分析近年自美國、加拿大運輸大麻案件逐年提高，在台灣的越南新住民竟成仲介找同鄉參與執行運毒。

警政署今天舉辦「警察節慶祝大會」活動，現場發表檢、警、海關近半年合力查獲二件毒品案（約700公斤毒品大麻花）成果，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥等人共同與會慰勉。

法務部發布新聞稿指出，其中一件，台灣桃園地檢署檢察官指揮警政署航警局等緝毒單位偵辦，並結合海關等執法人員共同破獲跨國運毒案件。

新聞稿指出，毒販利用新住民自加拿大以托運行李方式挾帶136公斤大麻花欲入境之際，在台灣邊境遭執法人員及時查獲，阻止大麻毒品流入市面危害社會。

本案為罕見由在加拿大的越南人利用全球疫情期間各國忙於防疫事務，利誘在台灣的越南新住民擔任仲介尋找同鄉新住民參與執行運毒計畫。

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此外，分析近年國際運毒集團趨勢，自美國、加拿大運輸大麻的案件逐年提高，過往多由台灣人或外籍人士運輸，現在竟發生由新住民仲介及擔任空中飛人的角色來協助國際販毒集團運毒。

法務部指出，未來在毒品防制政策面，除持續加強緝毒團隊合作，強化邊境嚴查外，對於在台灣具有一定人口比例的新住民與國際移工，也將納入反毒宣導的行列，並積極尋求國際合作，以有效防範及遏止類此跨境毒品犯罪再次發生。（編輯：李亨山）1110615