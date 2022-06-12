高雄7旬婦出門未返家 杉林大橋下發現遺體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄71歲有輕微失智的黃姓婦人11日下午出門後未返家，家人報案後，警消在杉林大橋下尋獲遺體，初步排除他殺嫌疑，死因待相驗釐清。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄71歲有輕微失智的黃姓婦人昨天下午出門後失蹤未返家，家人報案後，警消在黃婦住家、杉林大橋附近搜尋，今天在橋下尋獲，但已明顯死亡，初步排除他殺嫌疑，死因待相驗釐清。

警方表示，高雄市警察局旗山分局11日晚上9時許，接獲劉姓女子報案稱71歲的婆婆黃姓婦人於11日下午3時許，步行出門後就沒有再返家，初步了解黃婦有輕微失智症狀。

警方調閱沿線監視器發現，黃婦於11日下午3時21分沿高129線往杉林大橋方向步行，立即調閱周遭路口監視器，但未發現黃婦身影，同時線上警網持續在其住家、杉林大橋周邊及轄內步行可及處來回搜尋。

警方在杉林大橋上發現疑似黃婦的斗笠在橋墩上，但未發現黃婦，立即聯繫119救護人員至現場查看。最後消防人員今天上午11時15分，在杉林大橋下楠梓仙溪下游右側尋獲黃婦遺體。

警方調查，現場未發現打鬥跡象，初步排除他殺嫌疑，全案採證後將報檢察官相驗，詳細情形警方正調查釐清中。（編輯：張雅淨）1110612